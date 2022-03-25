Игроки «Манчестер Юнайтед» в сборных

есть игроков “Манчестер Юнайтед” вышли в составе своих сборных в финальную часть плей-офф квалификации к чемпионату мира.

Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Диогу Далот появились в стартовом составе сборной Португалии в матче против команды Турции. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 3:1, несмотря на то, что во втором тайме у турков была возможность сравнять счет - Бурак Йылмаз забил гол, но не смог реализовать пенальти до того, как Португалии забила третий мяч.

Энтони Эланга дебютировал в сборной Швеции, выйдя на поле на последние пять минут матча против команды Чехии (1:0). Шведы сумели добиться победы лишь в овертайме, а Виктор Линделеф, выведший команду с капитанской повязкой, отыграл все 120 минут встречи.

Дилан Левитт остался в числе неиспользованных замен в матче, в котором сборная Уэльса обыграла команду Австрии со счетом 2:1 благодаря дублю Гарета Бэйла.

В финальной части квалификации Португалия сыграет с Северной Македонией, сенсационно обыгравшей сборную Италии, Швеция поспорит за путевку на ЧМ с командой Польши, а сборной Уэльса придется ждать матча Шотландии и Украины, который отложен до июня из-за военного конфликта в Украине.

Вместо перенесенного матча команда Шотландии провела благотворительную встречу с командой Польши при поддержке ЮНИСЕФ - 10 фунтов с каждого проданного билета пошли в фонд помощи Украине. Скотт МакТоминей отыграл полный матч, который закончился со счетом 1:1. Шотландцы забили на 68-й минуте, однако поляки сумели сравнять счет с пенальти на пятой минуте компенсированного времени.

В южноамериканской части квалификации к чемпионату мира сборная Уругвая одержала важную победу, обыграв Перу со счетом 1:0 и закрепившись на четвертом месте в группе, которое дает возможность выхода в финальную часть ЧМ напрямую.

В стартовом составе уругвайцев вышел молодой полузащитник “Юнайтед” Факундо Пельистри, а вот Эдинсон Кавани остался на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте матча. Пельистри заработал желтую карточку и был заменен за 6 минут до конца основного времени.

Сборная Бразилии, которая уже квалифицировалась на чемпионат мира, разгромила команду Чили со счетом 4:0. Фред появился в стартовом составе и отыграл 82 минуты, а Алекс Теллес остался в числе неиспользованных замен.

Зидан Икбал не попал в заявку сборной Ирака на матч с ОАЭ, который завершился победой иракцев со счетом 1:0.

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