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Игрокам «Манчестер Юнайтед» грозит сокращение зарплаты на 25%, если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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У «Манчестер Юнайтед» будет дополнительный источник мотивации, когда Премьер-лига возобновится в апреле.

Согласно The Athletic, многим игрокам сократят зарплату на 25% , если клуб не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов.

Ранее на этой неделе уважаемое французское издание L'Equipe сообщило, что четверо из пяти самых высокооплачиваемых игроков английского высшего дивизиона играют за «красных дьяволов».

Подопечные Ральфа Рангника в настоящее время занимают шестое место в таблице Премьер-лиги, отставая на четыре очка от «Арсенала», занявшего четвертое место, у которого еще есть игра в запасе. 

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