Антонио Конте оценивает шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в топ-4 АПЛ

Говоря о накале гонки в АПЛ после победы «Тоттенхэм Хотспур» над «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 3:1, Антонио Конте отметил: «Вы очень хорошо знаете мои мысли о четвертом месте в зоне Лиге чемпионов».

«Обычно в Англии есть четыре команды, и, на мой взгляд, они лучше других — я говорю о «МанСити», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуле».

«Но если есть одна из этих команд провалит сезон и не сможет остаться на четвертом месте, я думаю, что в этот момент «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» должны быть готовы до конца. Всякое может случиться, особенно в Англии, в этой лиге».

«В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было много проблем, сейчас у «Манчестер Юнайтед» проблемы, но мы знаем, что в данный момент «Арсенал» имеет большое преимущество. В то же время у нас есть игра против «Арсенала», посмотрим, что будет».

«Красные дьяволы» в настоящее время отстают от «шпор» и «Арсенала» в турнирной таблице Премьер-лиги, у команды Артеты еще есть матч в запасе.

Подопечные Ральфа Рангника должны относиться ко всем своим оставшимся 9 играм в АПЛ, как к финалам, а также надеяться на то, что соперники будут оступаться, чтобы иметь шанс финишировать в зоне Лиге чемпионов.