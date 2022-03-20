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Луис Энрике рассказал, почему исключил Де Хеа из сборной Испании

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Когда его спросили о том, почему он решил выбрать вратаря «Брентфорда» Давида Рая , а не находящегося в форме Давида де Хеа в сборной Испании на предстоящие игры, Луис Энрике сказал: «Это часть отслеживания, которое мы проводим с вратарями.

«Это игрок, у которого все очень хорошо. Я очень хочу увидеть это в контексте выбора. У него есть необходимый профиль».

Были предположения, что Энрике не хотел играть с Де Хеа в течение последнего года из-за его сомнительных навыков выбора позиции.

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