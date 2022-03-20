Стало известно, сколько может стоить восстановление «Олд Траффорд»

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» сообщил, что снос «Олд Траффорд» и строительство нового стадиона может стоить им до 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Это означало бы, что новый современный стадион вместимостью более 80 000 человек сделает его самым дорогим из когда-либо построенных в Англии.

Это даже превышает 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, которые «Тоттенхэм» должен был потратить на перестройку «Уайт Харт Лейн» в новый современный стадион.

Цены на сталь и необходимые материалы для строительства таких проектов выросли с тех пор, как несколько лет назад «Шпоры» построили свой стадион.

«Юнайтед» мог покрыть основные расходы за счет кредитов и выпуска облигаций.

«Красным дьяволам» было предложено три варианта действий на «Олд Траффорд», одним из которых является полная реконструкция.

Они также могли бы расширить стенд сэра Бобби Чарльтона и перекрыть железнодорожную ветку, которая проходит за ним, что обошлось бы им в 400 миллионов фунтов стерлингов.