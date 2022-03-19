Криштиану Роналду получает 775 000 фунтов в неделю в «МЮ», но на руках у него остается только половина суммы: объясняем почему

Криштиану Роналду был самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как вернулся в клуб прошлым летом.

В недавнем отчете Джеймса Дакера из The Telegraph утверждалось, что португальский форвард получает огромную зарплату в 775 000 фунтов в неделю в составе «красных дьяволов».

Сообщается, что из-за такой высокой заработной платы ему может быть очень трудно найти новый клуб.

Во-первых, базовая зарплата Криштиану составляет около 500 000 фунтов стерлингов в неделю (до вычета налогов), и он гарантированно получит эту сумму независимо от выступлений.

Контракт Роналду позволяет ему зарабатывать гораздо больше денег в виде бонусов или поощрений, связанных с результативностью — в случае, если он наберет определенное количество матчей или забьет голы.

Весь пакет, включая бонусы и дополнения, сводится к тому, что он зарабатывает около 775 000 фунтов в неделю (до вычета налогов).

Спортсмены облагаются высокими налогами в Великобритании, а футболисты, зарабатывающие более 150 000 фунтов стерлингов в неделю, вынуждены платить налог в размере 45% от их общей валовой заработной платы.

Это означает, что Роналду должен заплатить 45% налога со своей общей недельной зарплаты в размере 775 000 фунтов после того, как будут добавлены все бонусы.

Вот почему португалец обычно получает около 385 000 фунтов стерлингов в неделю в «Юнайтед», что по-прежнему делает его самым высокооплачиваемым игроком в клубе.