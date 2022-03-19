«МЮ» нарушил молчание о формировании команды по крикету после встречи Аврама Глейзера с владельцем «МанСити»

«Манчестер Юнайтед» опроверг слухи о том, что планируется сформировать новую команду по крикету после того, как Аврам Глейзер недавно встретился с владельцем «Манчестер Сити» шейхом Мансуром.

Мансур подтвердил встречу и указал, что «красные дьяволы» выставят свою команду в крикетной лиге ОАЭ T20.

Однако Глейзеры не планируют запускать крикетную команду «Юнайтед» в лиге, а планируют сформировать для нее собственную франшизу.

Это похоже на то, как их франшиза NFL Tampa Bay Buccaneers работает отдельно от «МЮ».

Глейзеры очень заинтересованы в том, чтобы команда выступала в лиге T20 ОАЭ, поскольку они стремятся получать прибыль от другой спортивной команды.