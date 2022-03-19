Криштиану Роналду наслаждается днем отца

Криштиану Роналду — гордый папа, который наслаждается днем отца со своими четырьмя детьми.

Португалец опубликовал фотографию, на которой он развлекается в бассейне со своими детьми, подписав ее: «Всех с днем отца. #гордый #благословенный #любовь »

Роналду в настоящее время является одним из игроков «Манчестер Юнайтед», которым клуб дал выходной из-за отсутствия матча.

Однако на следующей неделе он присоединится к сборной Португалии перед решающими матчами квалификации на чемпионат мира по футболу в Катаре.