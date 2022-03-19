United Tweets
Блог

Хосеп Гвардиола назвал возможную причину пятилетней трофейной засухи «МЮ»

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Футбол Футбол

Тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу недавно спросили, почему, по его мнению, «Манчестер Юнайтед» не может выиграть трофей за последние 5 лет.

Он ответил: «Я хотел бы высказать вам свое мнение о «Юнайтед», но я не имею отношения к клубу. Я не знаю почему. Я уважаю «Юнайтед», традиции, то, что они делали при предыдущем тренере, игроков, которые у них есть».

«Причина, я бы сказал, в том, что соперники тоже хороши».

«В прошлом сезоне они были вторыми и боролись до последнего. Соперники повысили свои стандарты».

В последний раз «Юнайтед» выигрывал трофей в Лиге Европы в сезоне 2016/17.

С тех пор клуб не смог выиграть ни одного трофея, несмотря на выход в финал Лиги Европы в прошлом сезоне и полуфинал Кубка Карабао в последние сезоны.

За это время «Сити» выиграл 8 крупных трофеев, в том числе 3 титула Премьер лиги, что указывает на разницу в качестве между двумя командами за последние 5 лет.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные