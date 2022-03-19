Хосеп Гвардиола назвал возможную причину пятилетней трофейной засухи «МЮ»

Тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу недавно спросили, почему, по его мнению, «Манчестер Юнайтед» не может выиграть трофей за последние 5 лет.

Он ответил: «Я хотел бы высказать вам свое мнение о «Юнайтед», но я не имею отношения к клубу. Я не знаю почему. Я уважаю «Юнайтед», традиции, то, что они делали при предыдущем тренере, игроков, которые у них есть».

«Причина, я бы сказал, в том, что соперники тоже хороши».

«В прошлом сезоне они были вторыми и боролись до последнего. Соперники повысили свои стандарты».

В последний раз «Юнайтед» выигрывал трофей в Лиге Европы в сезоне 2016/17.

С тех пор клуб не смог выиграть ни одного трофея, несмотря на выход в финал Лиги Европы в прошлом сезоне и полуфинал Кубка Карабао в последние сезоны.

За это время «Сити» выиграл 8 крупных трофеев, в том числе 3 титула Премьер лиги, что указывает на разницу в качестве между двумя командами за последние 5 лет.