«Арсенал» укрепляет свои позиции на 4-м месте: как выглядит таблица АПЛ на сегодняшний день

Мечты «Манчестер Юнайтед» о месте в топ-4 потерпели еще один удар в субботу, когда «Арсенал» смог одержать победу над «Астон Виллой» со счетом 1: 0.

Это означает, что «канониры» теперь на 4 очка опережают «МЮ», закрепляются на 4й строчке турнирной таблицы и все еще имеют игру в запасе.

«Юнайтед» пока остается на 5-й позиции, но может опуститься еще ниже перед международным перерывом.

В воскресенье «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэм Юнайтед», и какая бы команда ни выиграла эту игру, она обгонит «красных дьяволов» в таблице.

У «Юнайтед» осталось всего 9 игр в лиге, и им нужно выиграть большинство из них, чтобы сохранить свои мечты о квалификации в Лиге чемпионов.