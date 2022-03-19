Новый опрос, проведенный Pickwise, выявил шокирующую степень жестокого обращения и критики Маркуса Рэшфорда со стороны интернет-троллей.

В прошлом году 24-летний игрок был награжден премией MBE за борьбу с детской продовольственной бедностью, но его нестабильная форма на поле вызвала гнев «клавишных воинов».

В опросе говорится, что форварда «Манчестер Юнайтед» за 12 месяцев троллили 32 328 раз.

Легенда НБА Леброн Джеймс возглавляет список, получив оскорбительные сообщения 122 568 раз. Том Брэди, который недавно вышел на пенсию, занимает третье место после того, как столкнулся с насилием 28 151 раз.

Криштиану Роналду занимает восьмое место в списке, получив 11 757 ненавистных комментариев и сообщений. Его бывший товарищ по команде «Реал Мадрид» Месут Озил занял 11-е место, получив 11 192 оскорбительных сообщения.

Поль Погба также входит в топ-20, заняв последнее место с 7349 оскорбительными сообщениями в его адрес.