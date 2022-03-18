«Джейдон остался в расположении клуба»: Саутгейт о заявке сборной Ангии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение пригласить в команду Харри Магуайра и не вызывать Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда.

«Джейдон остался в расположении клуба, потому что, по нашим ощущениям, атакующие игроки, которые у нас есть, играют немного лучше его на данный момент, - заявил Саутгейт. - За последние несколько недель Джейдон безусловно добился прогресса, но это область, где у нас очень серьезная конкуренция за места».

«Что касается Маркуса, то сейчас у него непростой период. Он явно не в лучшей форме, но мы хорошо его знаем и надеемся, что он вернется на тот уровень, на котором он может играть».

«По поводу Харри Магуайра могу лишь сказать, что у нас и мысли не было о том, чтобы не вызывать его в сборную. Он был ключевой фигурой в составе, который дошел до полуфинала чемпионата мира и финала Евро. Он один из лучших наших защитников, в этом нет никаких сомнений».

Состав, вызванный Саутгейтом, выглядит следующим образом:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Марк Гуэи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мейсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).