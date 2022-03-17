«МЮ» берет охрану домов футболистов под контроль, после ограбления Погба

«МЮ» работает над улучшением охранной системы в домах игроков, после инцидента с Полем Погба, когда во вторник в его дом влезли воры, сообщает MEN.

«Красные дьяволы» решили взять ситуацию под контроль, после того, как нападению подвергся дом уже второго игрока в этом сезоне.

Ранее от грабителей пострадал Виктор Линделеф.

«Юнайтед» мог бы назначить личную охрану для своих игроков, чтобы защитить их от таких инцидентов.

Поль Погба потрясен случившимся и готов предложить вознаграждение тому, кто предоставит информацию о грабителях.