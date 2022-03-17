Гари Невилл: «Мы ждем Глейзеров в Манчестере!»

Гари Невилл считает, что владельцам “Манчестер Юнайтед” нужно лично пообщаться с болельщиками и объяснить, что происходит с клубом, и что они намерены делать.

«Реальность такова, что нам не хватает чего-то важного, и это важное должно идти с самого верху, - цитирует Невилла Sky Sports. - Мы слышали, как Джоэл Глейзер некоторое время назад говорил, что собирается пообщаться с болельщиками. Самолеты снова летают, Джоэл, вы легко можете добраться до Манчестера!».

«Давайте увидимся здесь и посмотрим, как вы поговорите с фанатами по-настоящему. Объясните нам свое видение. Да, у вас есть новый генеральный директор, но вы не можете просто взять и всё свалить на него. Они должны приехать и выполнить то, что они говорили после провала проекта Суперлиги. Они должны поговорить с болельщиками».

«Их тут нет! Если, конечно, они не умудрились как-то проскользнуть в Манчестер мимо меня, а мало кто может приехать в наш город так, чтобы я об этом не знал. Они прислали к нам Тома Брэди, что было очень мило, но было бы неплохо, если бы они прислали самих себя».

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