Рой Кин: «Правильный тренер стоит любых денег»

Рой Кин считает, что “Манчестер Юнайтед” не должен скупиться, если деньги помогут им заполучить нужного тренера.

«Если вы платите огромные деньги на игроков, то почему бы также не вложиться в тренера? - сказал бывший капитан “красных дьяволов”. - Меня не волнует, какой у него там действующий контракт! Если вы думаете, что это правильный тренер для "Юнайтед", идите и заберите его! Кто бы это ни был, просто заплатите столько, сколько нужно. Им необходимо найти правильного тренера и забрать его».

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