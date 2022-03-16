United Tweets
Блог

«Мы все любим его»: Марсьяль рассказал об отношении к Роналду и о своем будущем в «МЮ»

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

В интервью изданию AS, Антони Марсьяль говорил о Криштиану Роналду и своем этапе в «МЮ».

«Криштиану – топ профессионал, один из лучших в истории».

«Мы все любим его, некоторые вещи, которые пишет пресса – неправда. Я был в той раздевалке и знаю, что там происходит».

 

«Когда пришел Ральф Рангник, моей целью было уйти. Он сказал мне, что если я хочу остаться, учитывая то, как я тренируюсь, я смогу играть. Но я хотел уйти, хотел новую атмосферу, новый клуб».

«Я попросил «МЮ» отпустить меня, но у меня все еще с ними контракт. Они знают, чего я хочу, так что посмотрим, что будет в конце сезона».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные