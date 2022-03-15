Гари Невилл: «МЮ» нужен новый стадион!»

Бывший капитан “Юнайтед” Гари Невилл неожиданно поддержал идею снести “Олд Траффорд” и построить новый стадион.

«Я действительно думаю, что это был бы правильный шаг, - приводит слова Невилла Manchester Evening News. - Чем тратить деньги на уже существующий стадион, лучше построить новый, гораздо лучший, суперстадион».

«”Манчестер Юнайтед” всегда должен идти в авангарде, в том числе и в плане стадиона, у них должны быть лучшие условия, а сейчас они отстали. “Олд Траффорд” нуждается в полной переделке, он отстает от других стадионов не только в стране, но и в Европе. Я правда считаю, что им нужно построить новый стадион».

Тем временем, многие болельщики “Юнайтед” выступили против сноса “Олд Траффорд”. Они считают, что владельцы клуба не могут просто так взять и уничтожить 112-летнюю историю легендарного стадиона.

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