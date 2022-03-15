7 голов в 11 матчах ЛЧ: впечатляющая статистика CR7 против «Атлетико»

Криштиану Роналду готовится к ответному матчу с «Атлетико» в 1\8 финала Лиги Чемпионов после выдающейся игры с «Тоттенхэмом».

Статистика португальца в матчах с «Атлетико» впечатляет, он любит играть и забивать в ворота команды Диего Симеоне. В 36 матчах Криштиану отметился 25 голами.

7 голов португалец забил за 11 матчей в Лиге Чемпионов, в том числе два с пенальти в финалах турнира.

Также сложно забыть его хет-трик, который помог «Ювентусу» в сезоне 2018\19 выйти в четвертьфинал главного турнира Европы.

Роналду – лучший бомбардир «МЮ» в Лиге Чемпионов в этом сезоне: у него 6 голов в 6 матчах.