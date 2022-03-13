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Антонио Конте после поражения от «МЮ» сравнивает Роналду и Месси с Марадоной и Пеле

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Босс «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал Криштиану Роналду одним из величайших игроков в истории после сенсационного выступления суперзвезды за «Манчестер Юнайтед» в субботу. 37-летний нападающий стал игроком с наибольшим количеством голов в истории футбола, вдохновив «Красных дьяволов» на победу со счетом 3: 2 над клубом из Северного Лондона.

«Это было потрясающее выступление Криштиану, но я очень хорошо его знаю, и это не стало для меня неожиданностью», — сказал Конте.

«Мы говорим об игроке, который с Месси сейчас является лучшим в мире, с Марадоной и Пеле - в истории, на мой взгляд, мы говорим об игроке, который является решительным и в тот момент, когда команда нуждается в нем, он всегда рядом».

«Я очень хорошо помню группу Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», и он решительно вывел команду в следующий раунд», — добавил он.

«Криштиану чувствует такой тип игры. Сегодня вечером мы не могли остановить его. Это комплимент, который нельзя не сделать футболисту,  демонстрирующему такую форму, менталитет и желание побеждать в его возрасте».

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