Джейми Каррагер советует «МЮ» обратить внимание на Томаса Тухеля

«У «МЮ» есть великолепная возможность заполучить тренера №1 – Томаса Тухеля», - отметил Джейми Карагер для The Telegraph.

«Учитывая происходящее в «Челси», у «МЮ» появился шанс, о котором никто не мог и мечтать. Один из лучших тренеров в мире на сегодняшний день должен быть в их списке под первым номером».

«МЮ» может предложить Тухелю стабильность и высокий доход. Нужно действовать не раздумывая. Не будем забывать, то наставник Тухеля – Ральф Рангник – временный тренер в «МЮ». Если в клубе собирается оставить Рангника на посту советника, то кому первому он посоветует позвонить?».