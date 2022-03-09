Рафаэль Варан вернулся к тренировкам с «МЮ» перед матчем с «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вернулся к тренировкам в среду после того, как пропустил дерби на выходных из-за положительного теста на COVID-19.

Тем не менее, француз вернулся к тренировкам в среду утром, и теперь он готов принять участие в ключевом субботнем матче Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

Варан провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед» в течение своего первого сезона в клубе, в том числе 16 матчей в Премьер-лиге. Однако 28-летний игрок пропустил несколько игр из-за двух травм.

Люк Шоу также пропустил матч с «Манчестер Сити» после заражения COVID-19, но, согласно Manchester Evening News, левый защитник не появился сегодня на тренировке.

«Манчестер Юнайтед» также должен будет оценить физическую форму Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани перед матчем с командой Антонио Конте в эти выходные.