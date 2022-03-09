«Слишком рано» — Бербатов призывает звезду «Манчестер Юнайтед» пересмотреть свои планы по уходу из клуба

Димитар Бербатов считает, что Маркусу Рэшфорду «слишком рано» думать об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Англичанин перенес операцию на плече прошлым летом, ему пришлось ждать до октября, чтобы впервые выйти на поле в сезоне 2021/22.

Рэшфорд в этом сезоне играет реже и находится не в лучшей форме. Он не появлялся в «основе» «МЮ» в Премьер-лиге с 12 февраля, когда его команда сыграла вничью 1:1 с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что нападающий «обдумывает свое будущее» в «Юнайтед». Им интересуются такие клубы, как «Реал Мадрид» и «Арсенал».

Бербатов считает, что Рашфорду следует подождать, чтобы увидеть, кто заменит Рангника летом и какие планы у нового тренера будут на него:

«Понятно, что Рэшфорд хочет играть в «основе», и, если он все реже будет появляться на поле, я ожидаю, что он обдумает свое будущее в клубе», — сказал Бербатов Daily Star.

«Но он должен помнить, что в следующем сезоне будет другой главный тренер, и игроки, которые не были так часто задействованы под руководством Рангника, получат еще один шанс».

«Поэтому Рэшфорду еще слишком рано думать об уходе в другой клуб».