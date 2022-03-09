Гэри Невилл оказался прав насчет возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший правый защитник Гэри Невилл оказался прав в том, что «Манчестер Юнайтед» не будет претендовать на титул чемпиона Премьер-лиги, несмотря на возвращение Криштиану Роналду в клуб.

Португальская звезда, которой недавно исполнилось 37 лет, заявила о своем намерении покинуть «Ювентус» еще до закрытия окна, и, похоже, Криштиану собирается присоединиться к «Манчестер Сити». Однако драматический поворот событий привел к тому, что «Юнайтед» вмешался и заключил сделку.

Но хотя «МЮ» пополнил свои ряды одним из величайших игроков всех времен и опытным бомбардиром, Невилл был убежден, что его клубу будет трудно завоевать титул. Спустя семь месяцев он оказался совершенно прав.

«Глейзеры сделали то, что обычно делают, когда на них оказывается давление», — сказал Невилл Sky Sports в августе. «Они заключают два или три контракта, и в основном это затыкает людей. Я думаю, что в «Юнайтед» есть глубоко укоренившиеся проблемы».

«Они не могли отпустить Роналду в «Манчестер Сити», — продолжил Невилл. «У них было такое в прошлом когда Алексис Санчес переходил в «Сити», и они вмешались.

«Они должны были вмешаться и сейчас, хотели они того или нет — другой вопрос».

Хотя возвращение Роналду в состав укрепило надежды болельщиков «Юнайтед» на титул, Невилл по-прежнему был не убежден. Он заявил, что подписание контракта с пятикратным обладателем Золотого мяча не сделает их «лучшей командой», чем «Челси» и «Сити».

«Я не думаю, что подписание Роналду делает «МЮ» лучшей командой, чем «Челси», выигравший Лигу чемпионов в прошлом сезоне, и «Манчестер Сити».