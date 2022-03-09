«МЮ» готов сделать предложение Роберту Левандовски

Роберт Левандовски сделал хет-трик за мюнхенскую «Баварию» и помог своей команде во вторник вечером обыграть «Ред Булл Зальцбург» со счетом 7: 1 в Лиге чемпионов.

Результат был настолько же впечатляющим для немецкого клуба, насколько и позорным для австрийцев, а игрок сборной Польши явно был звездой шоу.

В среду утром в Bild появилась статья, в которой есть сомнения относительно будущего игрока в команде, а также упоминание «Манчестер Юнайтед», как потенциального места назначения.

Говорят, что команда Ральфа Рангника подтвердила свой интерес и дала понять, что «сделает первое предложение», если Левандовски решит покинуть клуб Бундеслиги.

Контракт 33-летнего футболиста истекает в июне 2023 года, и не совсем ясно, намекает ли Bild на то, что «Манчестер Юнайтед» будет заинтересован в подписании игрока, когда он сможет стать свободным агентом, или в ближайшее трансферное окно.