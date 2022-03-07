Два клуба АПЛ интересуются Маркусом Рэшфордом

Сообщается, что «Вест Хэм» и «Ньюкасл» входят в число клубов, заинтересованных в трансфере звезды «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Игрок сборной Англии не часто выступал за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, а также выглядел не так убедительно, как можно было бы ожидать, когда он выходил на поле.

Рэшфорду будет нелегко уйти из такого клуба, как «Юнайтед», но на данном этапе это может оказаться разумным шагом в карьере.

«Вест Хэм» находится на подъеме под руководством Дэвида Мойеса, и Рэшфорд знает о том, что его товарищ по «МЮ» Джесси Лингард так успешно выступал там в аренде в прошлом сезоне.

«Ньюкасл», скорее всего, продолжит создавать новую команду под руководством своих новых богатых владельцев, Рэшфорд может преуспеть, если станет частью этого амбициозного проекта.