Рой Кин: «Этой раздевалкой давно управляет эго»

Рой Кин в очередной раз раскритиковал игроков “Юнайтед”, утверждая, что их больше интересует цвет их прически, чем игра в футбол.

«Я не знаю, кто управляет этой раздевалкой, – сказал Кин в эфире Sky Sports. – Их капитан Магуайр провел очередной плохой матч. Действительно ли они с Криштиану спорят за капитанскую повязку? Там действительно происходит всё это? Мне кажется в этой раздевалке всем уже давно управляет эго, которое, по-хорошему, должно оставаться за дверью. Это парни больше думают о том, хорошо ли они выглядят, идут ли им новые кроссовки и достаточно ли эксцентричны их стрижки. Эй, вы не забыли, что ваше дело – играть в футбол?!».

«Вы играете за “Манчестер Юнайтед” и должны этому соответствовать! А сегодня я смотрел на болельщиков за воротами… Они не глупые ребята, и они прекрасно видели, что команда, которую они поддерживают, попросту сдалась».

«В ближайшее время мы услышим от этих игроков кучу всякой ерунды, которую постоянно слышали и до этого. Они обязательно скажут: “Извините, мы попробуем ещё раз на следующей неделе!”. Но они могут оставить весь этот словесный мусор себе, лично меня интересует только то, что они делают на поле».

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