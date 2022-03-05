ОФИЦИАЛЬНО: Джейдон Санчо признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

Проведя все семь матчей за «Манчестер Юнайтед» в феврале, Джейдон Санчо получил награду «Игрок месяца».

Официальный сайт клуба сообщил, что разрыв между Санчо и Энтони Элангой был небольшим, но в конечном итоге 21-летний футболист получил большинство голосов.

Санчо не только забил свой первый гол на «Олд Траффорд» в прошлом месяце, но и отдал две голевые передачи в ворота «Лидса».

Молодой вингер прогрессирует и прогрессирует под руководством Ральфа Рангника.

В преддверии большого матча против «Манчестер Сити» все внимание на «Этихад» будет приковано к Санчо.