Хосеп Гвардиола: «МЮ» не заслуживает отставания от «Сити» на 19 очков

«Мы играем против команд, которые отстают на 6 или 25 очков», — сказал Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

«Это не проблема. В Премьер-лиге у нас было большое преимущество по очкам в начале сезона мы этого никак не ожидали».

«Я думаю, что Оле Гуннар Сульшер провел невероятный прошлый сезон, но мы были исключительны».

«Теперь они едины в атаке и в центре. Опыт Погба и Матича, невероятная энергия Фреда, скорость по флангам».

«Центральные защитники Варан, Магуайр, Линделоф — все они опытные. Я вижу это, я не вижу отставания в 19 очков».

В турнирной таблице Премьер-лиги прямо сейчас «Сити» находится на пути к защите своего титула и опережает «МЮ» на 19 очков.