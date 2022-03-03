Рио Фердинанд заявил, что летние трансферы Роналду, Санчо и Варана ввели болельщиков «МЮ» в заблуждение

В своем подкасте на YouTube, Рио Фердинанд сказал: «Ажиотаж вокруг этих подписаний взбудоражил меня, взбудоражил всех фанатов «Манчестер Юнайтед», но реальность сурова».

«Вы должны сидеть сложа руки и говорить, где мы на самом деле? «Манчестер Юнайтед» не в той форме, чтобы побеждать и бороться за трофеи, вот и все — за большие трофеи, Лигу чемпионов и Премьер лигу».

«Я просто чувствую, что иногда нужно принять свое положение. «Манчестер Юнайтед» слишком долго жил за счет прошлых успехов. Это не тот «Манчестер Юнайтед», который был 12–15 лет назад».

Ходили разговоры о том, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за победу в Премьер лиге в начале сезона после летних подписаний Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Однако «красные дьяволы» быстро отстали в чемпионской гонке и вылетели из розыгрыша Кубка Лиги, что привело к увольнению Уле Гуннара Сульшера. Последовал вылет из Кубка Англии, что продлило трофейную засуху.