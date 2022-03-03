Футболисты «МЮ» считают, что игра Харри Магуайра «не соответствует клубным стандартам»

Игроки «Манчестер Юнайтед» в частном порядке поставили под сомнение место Харри Магуайра в команде, поскольку капитан продолжает выходить в «основе» под руководством Ральфа Рангника, сообщает The Times.

Есть ощущение, что игра Магуайра «не соответствует клубным стандартам», что вызывает разочарование в команде.

Английский защитник провел 32 матча в разных турнирах, он даже забил со стандартного положения против «Лидса», но был поднят вопрос о его форме и его лидерских качествах.

Чаще всего «красные дьяволы» оставляли Давиду Де Хеа большую часть работы. И неудивительно, что испанец сделал больше всего сейвов в Премьер-лиге в 2022 году.

Сложно винить в этом Рангника, так как проблематично отказаться от капитана, за которого клуб заплатил 80 миллионов фунтов стерлингов.