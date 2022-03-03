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«Мы идем с полной уверенностью»: реакция Джека Грилиша перед дерби с «Манчестер Юнайтед»

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Джек Грилиш Джек Грилиш
Футбол Футбол

Не так давно Джека Грилиша связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Вместо этого он решил присоединиться к « Манчестер Сити», клуб побил британский трансферный рекорд, подписав с ним контракт за 100 миллионов фунтов стерлингов.

 

Теперь Грилиш готов встретиться с «красными дьяволами», возможно появится в стартовом составе.

 

«Это масштабная игра», — сказал Джек Грилиш The Mirror.

 

«Это игра, в которую мы собираемся вступить с полной уверенностью, и это игра, в которой нам нужно победить».

 

«Это будет хороший матч. Это мое первое манчестерское дерби на «Этихад», так что я с нетерпением жду этого».

 

«Красные дьяволы» вступают в игру после ничьей 0:0 с «Уотфордом», но у Ральфа Рангника и его команды определенно есть все, чтобы расстроить соседей.

 

Остается только надеяться, что форварды смогут реализовывать моменты, которые создает команда. «МЮ» необходимо набрать три очка, чтобы занять четвертое место в Премьер-лиге.

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