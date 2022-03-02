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Назван самый строгий судья для «МЮ» в этом сезоне

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Энтони Тейлор неожиданно оказался самым строгим арбитром для «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

Рефери из Манчестера провел три матча Премьер-лиги с участием «красных дьяволов» в сезоне 2021/22.

В этих трех матчах 43-летний судья показал игрокам «Манчестер Юнайтед» 12 желтых карточек, что означает в среднем четыре предупреждения за игру.

В среднем Тейлор фиксирует 11 фолов, совершаемых «Манчестер Юнайтед» за матч. Джонатан Мосс, который также судил три игры, фиксировал 6,33 фола за игру.

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