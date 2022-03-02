Ричард Арнольд ставит перед собой первую цель в «МЮ» после того, как сменил Эда Вудворда на посту СЕО клуба

Выступая во вторник во время публикации финансовых результатов «Манчестер Юнайтед», Ричард Арнольд сказал: «Мы будем развивать культуру превосходства через футбольную среду мирового класса, одновременно укрепляя роль болельщиков в сердце клуба».

«Мы будем использовать силу «Манчестер Юнайтед», чтобы оказывать положительное влияние на людей и общество. Все это будет поддерживаться устойчивой операционной моделью, которая гарантирует, что клуб силен в настоящем и уверен в будущем».

«Каждый, кто связан с «Манчестер Юнайтед», должен верить в открывающиеся перед нами возможности. У нас есть четкое видение и стратегия, чтобы победить с помощью лидеров команды, продвигая ее вперед».

Эд Вудворд официально покинул свою должность на «Олд Траффорд» в прошлом месяце.

Отношения «Манчестер Юнайтед» с болельщиками были серьезно подорваны в прошлом сезоне после фиаско в Суперлиге, и 51-летний специалист сосредоточится на восстановлении доверия.