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Майкл Оливер рассудит манчестерское дерби

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Майкл Оливер назначен главным арбитром матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» на выходных.

Это будет третий раз, когда Оливер будет работать на матче с участием «красных дьяволов» в Премьер лиге в этом сезоне.

К сожалению, в этом сезоне «Юнайтед» не выиграл ни одной игры, которую судил Оливер. Один матч «МЮ» проиграл, второй - сыграли вничью.

Оливер был судьей манчестерского дерби в начале этого сезона, в котором «Юнайтед» проиграл со счетом 0:2.

Рефери VAR назначен Стюарт Этвелл, что делает ситуацию еще более сложной.

Ранее в этом году он был рефери VAR в играх «МЮ» против «Бернли» и «Мидлсбро», сделав несколько противоречивых заявлений в обоих матчах.

Ральф Рангник понимает, что его команда отчаянно нуждается в подкреплении своих надежд на место в топ-4, и поражение в воскресенье может привести к тому, что они еще больше отстанут в гонке в АПЛ.

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