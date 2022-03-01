Де Хеа установил рекорд «сухих» матчей во время ничьей между «МЮ» и «Уотфордом»

Давид де Хеа провел свой 129-й «сухой» матч в Премьер-лиге во время ничьей 0:0 «Манчестер Юнайтед» против «Уотфорда» в субботу.

При этом Де Хеа установил рекорд по количеству «сухих» матчей в АПЛ среди всех голкиперов «Юнайтед» в истории.

Ему удалось превзойти рекорд Петера Шмейхеля (128 сухих матчей) и войти в десятку лучших вратарей в Премьер лиге.

Де Хеа всего в 3 «сухих» матчах от того, чтобы соответствовать рекорду Эдвина ван дер Сара (132), даже несмотря на то, хотя у него больше «сухих» матчей в лиге за «Юнайтед», чем у голландца.

Однако испанцу еще далеко до Петра Чеха, который в настоящее время является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в Премьер лиге – он не пропускал голы в 202 матчах на протяжении своей карьеры.