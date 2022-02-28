Ричард Арнольд хочет назначить нового тренера как только закончится сезон и сохранить в команде Марсьяля и Роналду

Как сообщает Daily Mail, новый генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд планирует провести новое управленческое назначение, как только закончится текущий сезон.

Он хочет сделать это как можно скорее, чтобы новый тренер мог сыграть роль в наборе игроков в летнее трансферное окно.

Новому тренеру также разрешат заменить игроков, покинувших «Олд Траффорд» летом.

«Юнайтед» уже начал поиск нового тренера, и, как сообщается, Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг являются фаворитами.

Лично Арнольд предпочитает оставить в «Юнайтед» и Антони Марсьяля, и Криштиану Роналду, если это возможно, в следующем сезоне, несмотря на планы подписать летом нового нападающего.

И это несмотря на то, что Марсьяль, по сообщениям, решил не возвращаться на «Олд Траффорд», а Роналду обдумывал уход, если «МЮ» не попадет в зону Лиги Чемпионов.