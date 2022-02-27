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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» должен заплатить за Эрлинга Холанда

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» подпишет нападающего этим летом, и одно из имен, которые по-прежнему связывают с клубом — Эрлинг Холанд.

Если «красные дьяволы» решат проявить интерес к норвежцу, им, возможно, придется заплатить колоссальные 213 миллионов фунтов, а также выплачивать норвежцу невероятную зарплату.

Хотя у него есть пункт об отступных в размере 63 млн фунтов, который вступает в силу в конце сезона, Daily Mirror утверждает, что Мино Райола хочет, чтобы его клиент зарабатывал 30 млн фунтов за сезон по пятилетнему контракту.

Для контекста: Криштиану Роналду в настоящее время зарабатывает 26 млн фунтов в год на «Олд Траффорд», что составляет 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

Холанд, по сути, заработает больше, чем 37-летний игрок, и клубы по всей Европе будут бороться за его подпись.

Нападающий дортмундской «Боруссии» уже забил 23 гола всего в 20 матчах в этом сезоне.

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