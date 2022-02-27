Рэшфорд нанимает телохранителя из-за проблем с безопасностью

Маркус Рэшфорд нанял личного охранника из-за опасений по поводу безопасности после того, как дома многих футболистов взломали, утверждает The Sun.

В январе в дом его товарища по «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделофа вторглись, в результате чего его жена и дети пострадали.

Источник рассказал о решении Рэшфорда нанять «помощника»: «Маркус получил телохранителя некоторое время назад, когда его популярность начала расти».

«Для Маркуса хорошо знать, что у него есть кто-то на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, учитывая регулярность, с которой футболисты становятся жертвами нападений».

Рэшфорд недавно также купил сторожевую собаку для защиты в случае любой угрозы со стороны грабителей.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» работает с охранными компаниями, чтобы обеспечить круглосуточную защиту своих игроков и их семей после инцидента с Линделофом.