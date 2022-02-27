«МЮ» не в топ-5: Суперкомпьютер обновляет прогнозы на финишной прямой АПЛ

Шансы «Манчестер Юнайтед» попасть в топ-4 по итогам сезона Премьер-лиги оказались под серьезной угрозой после ничьей 0:0 против «Уотфорда».

Теперь суперкомпьютер FiveThirtyEight, предсказывает, что «МЮ» даже не попадет в топ-5.

По прогнозам Суперкомпьютера, «МЮ» закончит сезон на шестом месте, а вероятность попадания в зону Лиги Чемпионов сейчас составляет всего 17%.

«Арсенал» теперь является фаворитом в гонке за 4-е место, поскольку в настоящее время они отстают от «Юнайтед» всего на 2 очка с 3 играми в запасе.

У команды Ральфа Рангника в этом сезоне осталось еще 11 игр в лиге, и им нужно выиграть большинство из них, чтобы иметь шанс финишировать в топ-4.