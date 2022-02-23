Бруну Фернандеш: «Когда не добиваешься нужного результата, это напрягает»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о предстоящем поединке против «Атлетико».

«Команда играла хорошо даже в тех матчах, когда мы не побеждали. Конечно, когда не добиваешься нужного результата, это напрягает. Когда побеждаешь, чувствуешь себя увереннее.

Если будем с первой и до последней минуты придерживаться своего плана, то сможем одержать победу», – цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.