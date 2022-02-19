Бруну: «Мне рассказывали, что на заполненном «Элланд Роуд» тяжело играть, но я люблю такую атмосферу»

Бруну Фернандеш понимает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит ждать теплого приема на стадионе «Лидс» в воскресенье, но полузащитника это не пугает.

Португалец забил три гола в ворота йоркширцев на «Олд Траффорд» в первой игре сезона, и, хотя он уже играл у них в гостях в прошлой кампании, в этот раз атмосфера будет совсем другой, потому что та игра проходила без болельщиков.

Болельщики «Лидс» ждали этой встречи с «красными дьяволами» в Премьер-лиге с 2003 года – в прошлом матче команда сэра Алекса Фергюсона выиграла благодаря победному голу Роя Кина, хотя 2011 году команды встречались на «Элланд Роуд» в рамках Кубка лиги, и «Юнайтед» одержал победу со счетом 3-0.

Но, отвечая на вопрос о враждебной атмосфере, в которой «Юнайтед» окажется в воскресенье, Фернандеш заявил, что это его вдохновляет.

«Да, еще в прошлом сезоне, когда не было болельщиков, мне об этом рассказывали, - объяснил он. – Мои товарищи по команде говорили, что это тяжелое место для игроков «Манчестер Юнайтед», но я люблю такую атмосферу».

«Мне нравится, когда все против тебя, потому что это заставляет тебя играть еще лучше, еще больше стараться. И ты понимаешь, что твои болельщики тоже будут тебя поддерживать, и хочется отплатить им чем-то и сделать так, чтобы они гордились тобой, потому что они обязательно будут там поддерживать нас».

«Конечно, когда ты переходишь в такой клуб, ты узнаешь, что в Англии есть много больших игр, здесь много сильных команд. Даже с теми командами, которые не считаются очень сильными, всегда тяжело играть».

«Мы знаем, что есть матчи, о которых болельщики переживают больше всего – против «Лидс», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Они хотят нашей победы больше, чем кто-либо, и будут счастливы, если мы выиграем. И мы должны постараться выиграть как можно больше матчей».