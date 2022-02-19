Деклан Райс: «Погба невероятен»

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выразил свое восхищение Полем Погба из "Манчестер Юнайтед".

После своего возвращения в "Юнайтед" в 2016 году Погба так и не удалось выйти на стабильно высокий уровень игры, однако Райс отметает любые сомнения насчет мастерства Поля.

Райс считает Погба "невероятным" игроком и вспоминает, когда впервые столкнулся с французом на футбольном поле.

"Если честно, его критикуют, но один один из трех лучших игроков, против которых я когда-либо играл. Он просто так силен, так хорош с мячом. Он способен принять мяч в сложной ситуации и за счет своей невероятной техники уйти от прессинга".

"Он знает, как играть в одно-два касания, и он может играть в длинный пас. Он так хорош, и я думаю, вы видели его лучшую игру, когда он выступает за сборную Франции".

"За время, что он находится в Премьер-Лиге, насчет него есть много мнений, но он невероятен. В моем втором матче за "Вест Хэм" мы отправились на "Олд Траффорд" и проиграли 4:0. Я вышел за полчаса до конца, и он диктовал игру".

"Помню, я пошел в единоборство с ним, где шансы были 50 на 50. Я подумал: "Во что я это я врезался?" Он был как скала, настолько он силен", — цитирует Райса Daily Mirror.