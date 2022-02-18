Суперкомпьютер обновил прогноз финала АПЛ: «МЮ» в топ-5

«Манчестер Юнайтед» вернулся в Премьер-лигу во вторник, победив «Брайтон» со счетом 2: 0 на «Олд Траффорд».
Подопечные Ральфа Рангника снова на четвертом месте в таблице с 43 очками в 25 матчах, что на два очка больше, чем у "Вест Хэма", занявшего пятое место.
Тем не менее, суперкомпьютер FiveThirtyEight рассчитывает, что «МЮ» завершит сезон 2021/22 только на пятом месте, выше «Тоттенхэма», но ниже «Арсенала» Микеля Артеты.
Топ-6 финала АПЛ 2021/22 по версии FiveThirtyEight:
1. «Манчестер Сити» — 93 очка
2. «Ливерпуль» — 85 очков
3. «Челси» — 76 очков
4. «Арсенал» — 66 очков
5. «Манчестер Юнайтед» — 62 очка
6. «Тоттенхэм» — 60 очков
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