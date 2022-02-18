Суперкомпьютер обновил прогноз финала АПЛ: «МЮ» в топ-5

«Манчестер Юнайтед» вернулся в Премьер-лигу во вторник, победив «Брайтон» со счетом 2: 0 на «Олд Траффорд».

Подопечные Ральфа Рангника снова на четвертом месте в таблице с 43 очками в 25 матчах, что на два очка больше, чем у "Вест Хэма", занявшего пятое место.

Тем не менее, суперкомпьютер FiveThirtyEight рассчитывает, что «МЮ» завершит сезон 2021/22 только на пятом месте, выше «Тоттенхэма», но ниже «Арсенала» Микеля Артеты.

Топ-6 финала АПЛ 2021/22 по версии FiveThirtyEight:

1. «Манчестер Сити» — 93 очка

2. «Ливерпуль» — 85 очков

3. «Челси» — 76 очков

4. «Арсенал» — 66 очков

5. «Манчестер Юнайтед» — 62 очка

6. «Тоттенхэм» — 60 очков