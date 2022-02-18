Поль Погба отдает свою футболку юному фанату — его реакция бесценна

После финального свистка в матче против «Брайтона», который окончился со счетом 2:0 на «Олд Траффорд», Поль Погба передал свою майку юному болельщику.
Многие болельщики «Манчестер Юнайтед» надеялись получить футболку француза, но Поль выбрал мальчика, который был в полном восторге от этого.
Парень подбегает к отцу, а затем прижимает к себе футболку — и все это с выражением чистого восторга на лице.
Посмотрите трогательное видео:
A lovely gesture, @PaulPogba 🙏#MUFC | #MUNBHA https://t.co/f7bG6jFuJ3 pic.twitter.com/roROS2yjyC— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2022
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