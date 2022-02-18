Поль Погба отдает свою футболку юному фанату — его реакция бесценна

После финального свистка в матче против «Брайтона», который окончился со счетом 2:0 на «Олд Траффорд», Поль Погба передал свою майку юному болельщику.

Многие болельщики «Манчестер Юнайтед» надеялись получить футболку француза, но Поль выбрал мальчика, который был в полном восторге от этого.

Парень подбегает к отцу, а затем прижимает к себе футболку — и все это с выражением чистого восторга на лице.

Посмотрите трогательное видео: