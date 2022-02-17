«Вы уже выдумываете прямо на ходу?»: Рэшфорд отреагировал на слухи о том, что в раздевалке «МЮ» разлад

Маркус Рэшфорд ответил журналисту немецкого таблоида Bild Кристиану Фальку, который утверждает, что раздевалка “Юнайтед” находится на грани раскола.

Фальк опубликовал статью, в которой утверждалось следующее: «Подтверждено! Английские игроки “Юнайтед”, такие как Харри Магуайр, Маркус Рэшфорд и другие, раздражены тем, что Роналду хочет главенствовать в раздевалке со своей группой игроков. Существует риск раскола команды».

Маркус процитировал этот твит и написал: «Похоже, вы уже придумываете прямо на ходу? Перестаньте выискивать разногласия в нашей команде».

Фальк тут же ответил Рэшфорду: «Неправда! И ты это знаешь, Маркус!», но Рэшфорд благоразумно не стал вступать в перепалку с журналистом.

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