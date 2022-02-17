Поль Погба «открыт» для перехода в другой клуб АПЛ этим летом

Поль Погба «открыт» для предложений от других клубов АПЛ, если он решит покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что француз не исключает продления своего пребывания на «Олд Траффорд». Тем не менее, он хочет взвесить все варианты, включая, подписание контракта с соперником.

28-летний игрок в настоящее время сосредоточен на том, чтобы удачно завершить сезон 2021/22 после травмы паха.

Погба связывают с такими клубами, как «ПСЖ» и «Ювентус», а «Реал Мадрид» выбыл из гонки.

Что касается перехода в другую команду АПЛ, то не многие клубы могут позволить себе его требования по зарплате.

The Telegraph понимает, что Погба рассчитывает зарабатывать более 200 000 фунтов стерлингов в неделю —почти столько, сколько он зарабатывает на своем текущем контракте с «Юнайтед».

В этом сезоне Погба сыграл в чемпионате 12 раз, забив один гол и отдав восемь результативных передач.