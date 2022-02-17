Давид Де Хеа сравнялся с рекордом Петера Шмейхеля и близок к тому, чтобы стать лучшим голкипером «МЮ»

Давид Де Хеа сыграл важную роль в победе «Манчестер Юнайтед» над «Брайтоном» со счетом 2: 0 во вторник, совершив несколько ключевых сейвов на «Олд Траффорд».

Испанец сохранил ворота «красных дьяволов» сухими в 128 матчах в Премьер лиге, что соответствует рекорду самого Петера Шмейхеля.

У 31-летнего игрока будет шанс стать лучшим по этому показателю в истории «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лидсом» в воскресенье.

Наибольшее количество сухих матчей в Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед»:

Давид де Хеа — 128

Петер Шмейхель — 128

Эдвин ван дер Сар — 90