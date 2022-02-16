Виктор Линделеф: «Мы должны быть довольны своим выступлением во втором тайме»

Виктор Линделеф считает, что хорошая игра в обороне позволила «Манчестер Юнайтед» одержать победу 2-0 над «Брайтоном».

После зимнего перерыва «Юнайтед» провел три матча вничью со счетом 1-1 и в результате выбыл из Кубка Англии и ослабил свою позицию в Премьер-лиге.

Матч с «Брайтоном», особенно его первый тайм, тоже складывался непросто для «красных дьяволов», но на этот раз они не позволили сопернику отыграться, после того как Криштиану Роналду открыл счет на 51-й минуте.

«Конечно, это очень важные очки, поэтому я очень счастлив», – сказал Линделеф после финального свистка.

«Это была тяжелая игра, особенно первый тайм, но, думаю, во втором тайме мы играли намного лучше. Нам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и забить два гола. Так что мы очень довольны».

«Конечно, для нас всегда важно не пропускать голов. Мы знаем, что, если мы не пропустим в свои ворота, наши игроки атаки всегда смогут забить гол за нас».

«Сегодня (против «Брайтона») мы играли не очень хорошо в первом тайме, но второй тайм мы провели лучше, и в целом мы должны быть довольны выступлением во втором тайме и тремя очками».

«У них хорошая команда, хорошие игроки, даже в меньшинстве они очень хорошо играли с мячом и создали несколько опасных моментов».

«Но я был уверен в нашей обороне, я не мог бегать по полю и думать о таких вещах (о том, что «Брайтон» может забить гол). Я просто старался фокусироваться на своей работе и игре нашей команды».