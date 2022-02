Что-то непонятно творится на «Олд Траффорд». Счет в матче с «Брайтоном» в первом тайме так и не был открыт.

Вот статистика:

Удары по воротам: 3-8

Удары в стовор: 1-3

Владение мячом: 41%-59%

Угловые: 2-1

Точность пасов %: 76-86

Manchester United 0-0 Brighton HT: Shots: 3-8 Shots on target: 1-3 Possession: 41%-59% Corners: 2-1 Pass success rate %: 76-86 Boos at Old Trafford. pic.twitter.com/A4LsldbPeG