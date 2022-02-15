Клуб сделал новое назначение: в «МЮ» появился человек, обеспечивающий интересы фанатов

“Манчестер Юнайтед” назначил первого в своей истории руководителя по взаимодействию с болельщиками, который должен будет обеспечивать интересы фанатов при принятии клубом каких-либо решений.

На этот пост будет назначен Рик МакГаг, который в настоящее время является членом форума болельщиков и Консультативного совета болельщиков [FAB]. Рик хорошо известен в кругах фанатов “Юнайтед” и регулярно посещает домашние и гостевые матчи в Англии и Европе уже более 25 лет.

Он будет обеспечивать взаимосвязь с группами болельщиков, такими как Manchester United Supporters Trust (MUST), а также консультировать руководство клуба по всем вопросам, касающимся фанатов.

Рик покинет пост в Департаменте образования правительства Великобритании и присоединится к клубу в апреле этого года.

Источник